Nach Kollision auf Piste das Bewusstsein verloren

Das schöne Wetter lockte am Samstag wieder zahlreiche Wintersportler auf Tirols Skipisten. Am Rohrberg im Bezirk Schwaz kam es zu einer Kollision zwischen zwei Deutschen. Eine Jugendliche (15) verlor dabei das Bewusstsein.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 10 Uhr. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Friesland und die 15-Jährige aus dem Landkreis München fuhren auf einer rot markierten Piste am Rohrberg mit den Skiern ins Tal. „Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Wintersportler“, heißt es von den Ermittlern.
Mit Hubschrauber in Klinik
Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor die Jugendliche vorübergehend das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Auch der 33-Jährige musste wegen Verletzungen behandelt werden.
