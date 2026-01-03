Nach Kollision auf Piste das Bewusstsein verloren

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 10 Uhr. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Friesland und die 15-Jährige aus dem Landkreis München fuhren auf einer rot markierten Piste am Rohrberg mit den Skiern ins Tal. „Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Wintersportler“, heißt es von den Ermittlern.