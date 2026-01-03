Mega-Sperre! Spieler warf Schläger nach Schiri

Da krachte es im Kärntner Eishockey so richtig! In der Division I kassierte ein Zeltweg-Stürmer eine Mega-Sperre von sechs Spielen plus zwei weitere bedingt, weil er seinen Schläger nach dem Schiedsrichter geworfen hat. Sein steirischer Klub – der in Kärnten als Gast mitspielt – ist wegen der harten Spielweise schon etwas gefürchtet.
Für Liga-Neuling Zeltweg gab es in der Division I im Kärntner Eishockey jetzt so richtig Schmalz! Stürmer Valentin Bärnthaler kassierte vom Strafausschuss sechs Spiele Sperre plus zwei weitere bedingt. Weil er bei der 2:8-Niederlage in Steindorf in der höchsten Kärntner Spielklasse – die Steirer spielen dort als Gäste mit – Schiedsrichter Dominik Wuntschek seinen Schläger nachgeworfen und ihn dazu auch noch beleidigt hat.
