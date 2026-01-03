Stadlober als Fünfte ins Finale der Tour de Ski!

Kläbo eine Klasse für sich

Bei den Männern fiel der Tiroler Moser in der Gesamtwertung von Platz acht auf Rang zehn zurück. Im Finale deklassierte Johannes Hösflot Kläbo die Konkurrenz und holte sich seinen 104. Weltcup-Sieg. Der Norweger führt die Tour-de-Ski-Wertung 1:23 Minuten vor seinem Landsmann Lars Heggen an, den fünften Gesamtsieg und damit eine neue Rekordmarke wird er sich wohl nicht mehr nehmen lassen.