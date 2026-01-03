Vorteilswelt
Zwei sogar schwer

Urlauberauto krachte in Kleinbus – zehn Verletzte!

Salzburg
03.01.2026 18:06
Bei dem Unfall mit zwei Urlauberautos wurden zehn Menschen verletzt.
Bei dem Unfall mit zwei Urlauberautos wurden zehn Menschen verletzt.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)

Mit zehn Verletzten endete der Überschlag eines Pkw in Piesendorf (Salzburg) am Samstagabend gegen 18 Uhr. Das mit vier Personen besetzte Urlauberauto geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Kleinbus, in dem vier Menschen saßen. Dabei wurden acht Personen leicht und zwei schwer verletzt. 

Wie es zu dem Unfall der beiden Urlauberfahrzeuge direkt unterhalb der Feuerwache in Piesendorf kommen konnte, stand vorerst nicht fest. „Das muss die Polizei noch ermitteln“, sagt Pinzgaus Bezirksrettungskommandant Thomas Huber zur „Krone“. Er war als Einsatzleiter vor Ort. Klar sei, dass das Auto bei einem 80er-Streckenabschnitt nach einem Überschlag auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde und 15 Minuten.
Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde und 15 Minuten.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)

„Wir haben zum Glück in Piesendorf einen First Responder“, erzählt Huber. Dieser meldete rasch nach der Alarmierung Details zur Lage und gab einen Überblick. „Zehn Verletzte sind natürlich immer eine Herausforderung“, so der Einsatzleiter. „Aber es ist gut abgelaufen.“

Selten so viele Verletzte im Pinzgau
Derart viele Verletzte auf einmal gebe es im Pinzgau selten, wie Huber weiß. „Auch ich habe das noch nicht oft erlebt.“ Dabei hatte das Rote Kreuz am Samstag vier Rettungsautos und ein Notarztfahrzeug vor Ort im Einsatz. Zudem rückte der Notarzthubschrauber Martin 6 aus dem Glemmtal an und auch ein praktischer Arzt war an der Unfallstelle. 

Alle zehn Verletzten wurden vor Ort entsprechend erstversorgt und im Anschluss in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Nach gut einer halben Stunde konnte die Rettung wieder abrücken. Die Feuerwehr war mit 31 Mitgliedern mehr als eine Stunde im Einsatz. Sie betont vor allem die „ausgesprochen gute Zusammenarbeit“ der Einsatzkräfte.

Salzburg

