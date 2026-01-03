Urlauberauto krachte in Kleinbus – zehn Verletzte!

Selten so viele Verletzte im Pinzgau

Derart viele Verletzte auf einmal gebe es im Pinzgau selten, wie Huber weiß. „Auch ich habe das noch nicht oft erlebt.“ Dabei hatte das Rote Kreuz am Samstag vier Rettungsautos und ein Notarztfahrzeug vor Ort im Einsatz. Zudem rückte der Notarzthubschrauber Martin 6 aus dem Glemmtal an und auch ein praktischer Arzt war an der Unfallstelle.