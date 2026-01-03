ÖAMTC-Flugrettung hob mehr als 1000 Mal ab

Ohne sie, ginge es oftmals nicht schnell genug: Flugretter, die im Ernstfall so schnell wie möglich an die abgelegensten Orte kommen, um Menschen und andere Lebewesen zu retten. „Hinter jeder Alarmierung steht ein Mensch in einer Ausnahmesituation. Unsere Aufgabe ist es, in diesen Momenten schnellstmöglich hochqualifizierte medizinische Hilfe an den Notfallort zu bringen“, betont Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.