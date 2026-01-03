Fix! Skisprung-Weltcup bleibt weiterhin in Villach

Hoffen auf Gastpiel der Herren

Gute Neuigkeiten für die Veranstalter gibt es bereits: Villach wird für die kommenden fünf Jahre weiterhin mit ihren zwei Bewerben im Weltcup-Kalender bleiben. Der Termin wird sich voraussichtlich auf Mitte Feber verlegen. Künftig hofft man auch auf die Herren. „Wenn es wo anders geht, muss es auch bei uns funktionieren“, so Wiegele.