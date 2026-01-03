Fix! Skisprung-Weltcup bleibt weiterhin in Villach

Lange war unklar, wie es weitergeht, nun ist es fix: Der Skisprung-Weltcup gastiert weitere fünf Jahre in der Villacher Alpenarena. Neben den Damen hoffen die Veranstalter auch auf Herren-Bewerbe. Für die heurigen beiden Springen ist der Andrang der Athletinnen so groß, dass sogar Startnummern nachgedruckt werden mussten.
Mehr als 70 Starterinnen aus 17 Nationen – Schweden sagte kurzfristig ab – gehen am Montag und Dienstag in der Villacher Alpenarena im Skisprung-Weltcup über den Bakken. Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als 62 Athletinnen teilnahmen. Was wohl auch den Veranstalter überrascht hat. „Wir mussten kurzfristig noch vier Startnummern nachdrucken lassen“, grinst Organisator Franz Wiegele.
Mehr als 1000 Zuschauer bei der Siegerehrung
Eines der Highlights ist für die Athletinnen die Siegerehrung nach dem ersten Bewerb am Villacher Hauptplatz. „Da kommen immer mehr als 1000 Zuschauer, das hebt uns von den anderen Orten ab“, weiß Pressechef Christian Kohlmayer.
Man kann sie eh nicht rausnehmen. Weil wenn darauf nicht gesprungen wird, wird sie niemand mehr betreiben. Wir brauchen sie für den Nachwuchs
Dieter MÖRTL, Kärntens Landesskipräsident
Hoffen auf Gastpiel der Herren
Gute Neuigkeiten für die Veranstalter gibt es bereits: Villach wird für die kommenden fünf Jahre weiterhin mit ihren zwei Bewerben im Weltcup-Kalender bleiben. Der Termin wird sich voraussichtlich auf Mitte Feber verlegen. Künftig hofft man auch auf die Herren. „Wenn es wo anders geht, muss es auch bei uns funktionieren“, so Wiegele.
Normalschanze auch bei WM und Olympia
Zuversichtlich stimmt, dass die FIS Damen- und Herren-Bewerbe an denselben Orten haben will und dass die Normalschanze bei den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen im Programm bleibt. „Man kann sie eh nicht rausnehmen. Weil wenn darauf nicht gesprungen wird, wird sie niemand mehr betreiben. Wir brauchen sie für den Nachwuchs“, meint Kärntens Landesskipräsident Dieter Mörtl.
Japanisches TV-Team in Villach
Das Medieninteresse in Villach ist ohnehin gewaltig. Neben ORF und ARD wird auch ein japanisches TV-Team in der Alpenarena vor Ort sein. Selbst in China werden Bilder der beiden Springen ausgestrahlt.
