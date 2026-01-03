Warum die Fitnessbranche auf Wachstumskurs ist

Für alle Festtagsschlemmer und Keksgenießer läutet das neue Jahr die Zeit bewusster Vorsätze ein. Viele verschlägt es direkt ins Fitnessstudio. Dieser Trend freut auch die heimische Branche, die sich laut Christian Hörl, dem Sprecher des Fachverbands Freizeit- und Sportbetriebe der WKÖ, auch dieses Jahr nicht beklagen kann. Sie habe sich seit der Coronapandemie gut erholt und wachse stetig, sowohl bei der Mitgliederanzahl als auch im Angebot.