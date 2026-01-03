Vorteilswelt
„Ein Stück Normalität“

Wiener trotzt in Kiew mit Shoppingcenter dem Krieg

Wirtschaft
03.01.2026 15:13
Trotz Krieg hohe Frequenz im Respublika Park in der ukrainischen Hauptstadt Kiew
Trotz Krieg hohe Frequenz im Respublika Park in der ukrainischen Hauptstadt Kiew(Bild: Respublika Park)

Der Wiener Vassili Tolstunov trotzt dem Ukraine-Krieg. Er betreibt in Kiew eines der größten Shoppingcenter Europas. Damit gibt er den Menschen „ein Stück Normalität“. Die Frequenz in den Shops ist hoch, das Center gut ausgelastet.

„Viele Ukrainer wollen dem Alltag entfliehen“, sagt Vassili Tolstunov (39). Der Unternehmer kam im Alter von sechs Jahren nach Österreich, sein kirgisischer Vater gründete ein Unternehmen, spezialisiert auf Rohstoffhandel.

