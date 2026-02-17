Jubel über Gold, aber auch einige Baustellen

Auch Cheftrainer Andreas Widhölzl schnaufte durch, nannte aber gleich einige Problemfelder. „Jeder ist extrem froh, dass wir doch noch eine Medaille gemacht haben. Es ist irrsinnig cool, dass es so aufgegangen ist. Aber es gibt schon noch ein paar Sachen, Stefan Kraft ist zum Beispiel nicht wirklich glücklich heimgefahren“, sagte Widhölzl. Dass seine in der Vorsaison mit zahlreichen Siegen noch überragenden Springer im Olympiawinter nicht mehr so dominant sind, hat für Widhölzl mehrere Gründe. Er nannte eine Verletzung von Tschofenig in der Vorbereitung und immer wiederkehrende Blessuren von Hörl als Beispiele.