Amazon-Fahrer bleibt in England im Schlamm stecken

Zahlreiche Menschen starben auf dem Pfad

Dieses führte ihn jedoch auf einen berüchtigten Gezeitenpfad, den sogenannten „Broomway“. Auf diesem sind schon viele Menschen tragisch ums Leben gekommen. Obwohl der Weg auf Internetkarten wie eine normale Straße eingezeichnet ist, gilt er als einer der gefährlichsten Fußwege Großbritanniens. Denn der Pfad ist den Gezeiten ausgesetzt und kann innerhalb kürzester Zeit von schnell ansteigendem Wasser geflutet werden.