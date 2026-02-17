Nach Silber flossen beim lässigen Tiroler Tränen

Im Ski-Zirkus heißt es seit Jahren, Gstrein sei einer der besten Techniker – doch zu oft machten ihm die Nerven einen Strich durch die Rechnung. Bisher reichte es für den oft lässig wirkenden Fabio, kein Mann der großen Worte, erst zu zwei Podests. „Ich hoffe, dass die Medaille in ihm einen Ruck auslöst“, sagte ein erleichterter Cheftrainer Marko Pfeifer. „Fabio hat so großes Potenzial – leider hat er es noch zu selten auf den Punkt gebracht.“