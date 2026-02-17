Trostpflaster

Während die Stars der Alpinen und Adler hinter den Erwartungen blieben, holten andere die Kohlen aus dem Feuer. „Sind Sie mit den Leistungen unserer Sportler bei Olympia zufrieden?“ 70 Prozent der befragten Leser antworten mit „Ja“. Erfreulich. Doch damit können nicht alle Baustellen übertüncht werden. Vor allem nicht jene bei den Ski-Herren. Viele Fahrer nähern sich dem Ende ihrer Karriere, junge Talente drängen kaum nach, Erfolge und Hoffnungsträger im Europacup haben Seltenheitswert. Doch hoffentlich ist beim 28-jährigen Gstrein nach Silber sein Knopf endlich aufgegangen. Dass er es draufhat, haben Experten seit Langem prophezeit.