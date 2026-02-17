Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falsche „Lösung“

Alkohol für viele Österreicher „Antidepressivum“

Wissen
17.02.2026 09:08
Die meisten Menschen trinken nicht, weil es so gut schmeckt, sondern weil sie die Wirkung der ...
Die meisten Menschen trinken nicht, weil es so gut schmeckt, sondern weil sie die Wirkung der Substanz Alkohol brauchen.(Bild: Zehra - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ob beim Après-Ski, der Faschingsfeier oder einfach im Feierabend – die Gelegenheiten, Bier, Wein & Co. zu konsumieren, sind schier endlos. Doch Personen, die zu viel Alkohol trinken, benutzen diesen als fehlgeleitetes Mittel, um speziell depressive Stimmungen zu beherrschen. 

0 Kommentare

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind etwa zwölf Prozent der Österreicher von Alkoholmissbrauch betroffen. 5,8 Prozent sind alkoholabhängig. Immer mehr Belege deuteten darauf hin, dass Alkohol häufig zur Bewältigung emotionaler Belastungen eingesetzt wird.

Alkoholmissbrauch wird zunehmend als eine maladaptive Form der Affektregulation verstanden, sind sich auch Forscher sicher, die 2007 Teilnehmer (49 Prozent Frauen, Gesamtdurchschnittsalter 48,2 Jahre) im Hinblick auf deren psychische Gesundheit und den Gebrauch von Smartphones untersucht haben*.

Über spezialisierte Fragebögen erfasst wurden dabei auch der Alkoholgebrauch, depressive Symptome, Angstzustände, Schlafstörungen und Stress.

Zentrale Ergebnisse der Studie: 

  • Alkoholmissbrauch steht im Zusammenhang mit depressiven Symptomen wie einer gestörten Affektregulation.
  • Netzwerkanalysen zeigen, dass Depressionen und Angstzustände eine zentrale Rolle bei affektiven Dysregulationen spielen.
  • Das Alter steht in einem negativen Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch und affektiven Symptomen.

Alkohol depressionsfördernd
Schon vor Jahren hat der Wiener Psychiater und ehemalige ärztliche Leiter des Anton Proksch Instituts, Michael Musalek, erklärt: „Die allermeisten Menschen trinken in Österreich nicht, weil es so gut schmeckt, sondern weil sie die Wirkung der Substanz Alkohol brauchen“, sagte der Psychiater.

Hilfe

  • Suchtstellen: Informationen HIER.
  • Suchthilfekompass: Informationen HIER
  • Anonyme Alkoholiker: Informationen HIER

„In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, dass Depressionen und Burn-out nicht so sehr die Folge einer Alkoholkrankheit sind, sondern dass sie die Ursachen eines hohen Alkoholkonsums sind.“ Dabei sei Alkohol in höheren Dosen selbst depressionsfördernd, was oft einen Teufelskreis in Gang setze.

Alkohol in höheren Dosen ist depressionsfördernd – ein Teufelskreis ...
Alkohol in höheren Dosen ist depressionsfördernd – ein Teufelskreis ...(Bild: Andrii Starunskyi)

Keine Geschlechterunterschiede 
Die Ergebnisse der aktuellen Studie unterstützen diese Thesen eindeutig: „Insgesamt wiesen 21 Prozent der Teilnehmenden ein positives Screening-Ergebnis für Alkoholmissbrauch auf.“ Zunehmendes Alter zeigte eher einen abnehmenden Konnex zwischen Alkoholkonsum und psychischer Belastung. Signifikante Geschlechterunterschiede wurden nicht festgestellt.

*Das hat eine Netzwerkanalyse zu psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter mit den Daten von 2007 Personen ergeben. Marina Zeldovich von der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft der Sigmund Freud Universität in Wien sowie Experten anderer Unis haben die Studie im „Journal of Affective Disorders“ veröffentlicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
17.02.2026 09:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
166.876 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
132.621 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
124.183 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1371 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
859 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Wissen
Tests in Klimakammer
Kälte lässt Denken schon in 15 Minuten einfrieren
40 Jahre danach
Mutierte DNA bei Tschernobyl-Kindern entdeckt
Unerwartet rätselhaft
Stern wird ohne Supernova zum Schwarzen Loch
Falsche Versprechen
Forscher fanden große Lücken bei Passwortmanagern
Krone Plus Logo
Uniformen, Stars, Tabu
Sexy Nonne & Co.: Warum uns Kostüme scharf machen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf