Kälte lässt Denken schon in 15 Minuten einfrieren

Effekt vor physischen Auswirkungen

Damit traten die Effekte der tiefen Temperatur bereits ein, bevor sie zu physischen Auswirkungen mit Absenken der Körpertemperatur geführt hätten. Die Daten stützten die Annahme „für einen Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeit selbst bei kurzer Kälteexposition“.