Lkw-Lenker auf A9 bei Graz aus Kabine geschleudert

Schwer verletzt auf der Fahrbahn gelandet

Der 36-Jährige wurde aus dem Führerhaus geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er dürfte ersten Erhebungen zufolge nicht angegurtet gewesen sein. Nach der Erstversorgung durch drei Rettungsteams wurde er vom Notarzthubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen. Im Einsatz standen weiters die Feuerwehren Gratkorn-Markt und Friesach-Wörth.