Lkw-Lenker auf A9 bei Graz aus Kabine geschleudert

Mit schweren Verletzungen für einen 36-jährigen Lenker endete ein Unfall mit einem Sattelschlepper am Montag nördlich von Graz. Der Mann wurde aus dem Führerhaus geschleudert.
Wie die Polizei Dienstagfrüh berichtete, war der Bosnier am Vortag gegen 8.30 Uhr mit einem leeren Sattelschlepper Richtung Norden unterwegs. Bei Gratkorn kam er aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn der Pyhrnautobahn (A9) ab und prallte gegen die Leitschiene. Danach schlitterte das Schwerfahrzeug nach links quer über die Autobahn und prallte in die Mittelleitwand.
Schwer verletzt auf der Fahrbahn gelandet
Der 36-Jährige wurde aus dem Führerhaus geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er dürfte ersten Erhebungen zufolge nicht angegurtet gewesen sein. Nach der Erstversorgung durch drei Rettungsteams wurde er vom Notarzthubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen. Im Einsatz standen weiters die Feuerwehren Gratkorn-Markt und Friesach-Wörth.
