Jeder Zehnte findet Hinrichtungen gerechtfertigt

Auch im Integrationsministerium ist man ob der Ergebnisse gewarnt. „Wir sehen sehr deutlich, dass mit dem Deutschlernen auch zu einem gewissen Teil Werte vermittelt werden. Zukünftig gilt: Deutsch, Arbeit, Werte. Und wer unsere Werte nicht leben will, der hat nichts in Österreich verloren. Österreich ist ein christliches Land, in dem die freien, westlichen Werte gelten – und das soll auch so bleiben“, erklärt ÖVP-Ministerin Claudia Plakolm.