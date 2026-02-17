Hilfsorganisationen fordern Verdopplung der Gelder

Verdopplung der Förderung

Denn immer weniger Familien können sich eine 24-Stunden-Pflege selbst mit Förderungen leisten und landen schließlich im Heim – für den Staat um ein Vielfaches teurer. Parr spricht sich für eine Verdopplung der Förderung auf 1600 pro Monat Euro aus. Menschen mit geringen Pensionen sollen Zuschüsse aus der Sozialhilfe erhalten – damit 24-Stunden-Pflege für jeden zugänglich ist.