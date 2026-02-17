Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für 24-Stunden-Pflege

Hilfsorganisationen fordern Verdopplung der Gelder

Wien
17.02.2026 16:00
V.li.: Anna Parr, Elisabeth Anselm und Helmut Lutz sehen die Politik in der Pflicht, zu handeln.
V.li.: Anna Parr, Elisabeth Anselm und Helmut Lutz sehen die Politik in der Pflicht, zu handeln.(Bild: Hilfswerk)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Einkommensgrenze und Zuschüsse wurden bei der 24-Stunden-Pflege seit Jahren nicht mehr erhöht. Ändert sich nichts, ist diese Betreuungsform kaum mehr leistbar.

0 Kommentare

Diesen Freitag, 20. Februar, trifft sich die Pflegeentwicklungskommission mit Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden um sich der 24-Stunden-Betreuung zu widmen. Und das wird auch Zeit, sagt Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich: „Das Thema ist eine heiße Kartoffel für die Politik. Wir wissen, dass wir sie brauchen, aber keiner will sie angreifen.“ Diese Scheinheiligkeit müsse endlich aufhören.

Kein Schwarzmarkt
Denn solange es Personen gebe, die diese Arbeit machen wollen, und jene, die diese Unterstützung benötigen, würden sich beide Seiten finden. Deshalb brauche es endlich einen transparenten und adäquat geförderten Rahmen – um die 24-Stunden-Pflege nicht wieder in den Schwarzmarkt abzudrängen.

Schräglage bei Förderungen
Erst seit 2007 ist diese Art der Betreuung gesetzlich reguliert und gefördert. Rund 30.000 Familien nehmen sie derzeit in Anspruch, knapp 57.000 selbstständige Betreuungskräfte verfügen über eine aktuelle Gewerbeberechtigung, der Großteil kommt aus (Süd-)Osteuropa. Der Geschäftsführer von Malteser Care, Helmut Lutz, sieht dennoch eine völlige Schräglage bei der Förderung.

Zitat Icon

Die 24-Stunden-Pflege darf nicht zu einem Eliteprogramm werden und muss dringend weiterentwickelt werden.

Anna Parr, Caritas-Generalsekretärin

Immerhin liegen die durchschnittlichen jährlichen Nettoausgaben der öffentlichen Hand für eine pflegebedürftige Person im Pflegeheim bei 38.728 Euro, in der 24-Stunden-Betreuung bei 9980 Euro. Die staatliche Förderung der 24-Stunden-Betreuung beträgt derzeit 800 Euro pro Monat – wenn das Einkommen nicht über 2500 Euro liegt. „Die Einkommensgrenze ist seit 2007 unverändert, inflationsangepasst müsste sie nun bei über 4055 Euro liegen“, so Lutz.

Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas fordert daher, dass Einkommensgrenze und Förderhöhe an die heutige Realität angepasst werden müssen.

Lesen Sie auch:
Österreichs Regierung will die 24-Stunden-Pflege bundesweit einheitlicher gestalten ...
Ruf nach Kontrolle
24-Stunden-Pflege: Einheitliche Kriterien geplant
05.11.2025
Es kracht im System
Wir befinden uns bereits mitten im Pflegenotstand
10.11.2025
Krone Plus Logo
Profi spricht Klartext
Die 24-Stunden-Betreuung und ihre vielen Gefahren
12.02.2026

Verdopplung der Förderung
Denn immer weniger Familien können sich eine 24-Stunden-Pflege selbst mit Förderungen leisten und landen schließlich im Heim – für den Staat um ein Vielfaches teurer. Parr spricht sich für eine Verdopplung der Förderung auf 1600 pro Monat Euro aus. Menschen mit geringen Pensionen sollen Zuschüsse aus der Sozialhilfe erhalten – damit 24-Stunden-Pflege für jeden zugänglich ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
17.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-0° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-1° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-1° / 5°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
-1° / 6°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.296 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
162.250 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.520 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1422 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1148 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
980 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Wien
Für 24-Stunden-Pflege
Hilfsorganisationen fordern Verdopplung der Gelder
Nach über 700 Tagen
Kicker trotz dreifachem Schicksalsschlag zurück
Tradition auf dem Eis
Von harten Spielen und dem gemeinsamen Bier danach
Nach sieben Wochen
René Benko blitzt mit Haftbeschwerde beim OLG ab
Gewaltige Abschreibung
Zuckerschock bei Agrana: Gewinne brechen weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf