Das Kreuz mit dem Kreuz im Wiener Stephansdom

„Kunst und Kirche kommen nicht mehr zusammen, es ist gut, wenn sie sich von ferne freundlich grüßen“, schrieb Arnulf Rainer 1990. Eine merkwürdige Notiz, denn Rainer zeichnete, malte, radierte 1956 bis 2014 – Kreuze! „Meine Kreuze haben nichts mit dem kirchlichen Symbol zu tun. Ich fühle mich vereinnahmt“, protestierte er 2025 gegen eine im Stephansdom geplante Ausstellung „Das Kreuz. Das Zeichen, das bleibt“. Und schaltete einen Anwalt ein. Kreuze verstand er als „Ursprungsform“, als schematischen Raster, der nach farblicher Ausgewogenheit sucht. Er wollte kein Kirchenmaler sein.