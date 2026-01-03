Wildwuchs bei Automaten spaltet die Gesellschaft

Seit einigen Wochen steht in einer Stadt im Weinviertel ein neuer Automat, der Grund für den Groll eines gegenüber wohnenden Anrainers ist. „Der Standort hat sich nämlich zu einer Art Jugendtreff gewandelt“, schildert der Senior. Das Schlimme: Die Betriebsamkeit verlagere sich zunehmend auf spätere Stunden – und dann „könne es auch in der Nacht schon mal ganz laut werden“, erläutert der Mann der „Krone“. Und zwar verbal, als auch durch zu- und wegfahrende Mopeds und Autos.