Wildwuchs bei Automaten spaltet die Gesellschaft

Eine praktische Lösung für die einen, andere für andere unerwünschter Auslöser für Lärm: der Siegeszug der Selbstbedienungsautomaten. Oft sind sie in eigenen Räumen aufgestellt, die sich vor allem zu nächtlicher Zeit und bei Kälte zum – nicht immer leisen – Treffpunkt mangels Jugendheime entwickeln. Alkohol darf eigentlich (trotz Altersprüfung) nicht angeboten werden, aber auch hier arbeiten die Geräteentwickler bereits an Lösungen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz.
Seit einigen Wochen steht in einer Stadt im Weinviertel ein neuer Automat, der Grund für den Groll eines gegenüber wohnenden Anrainers ist. „Der Standort hat sich nämlich zu einer Art Jugendtreff gewandelt“, schildert der Senior. Das Schlimme: Die Betriebsamkeit verlagere sich zunehmend auf spätere Stunden – und dann „könne es auch in der Nacht schon mal ganz laut werden“, erläutert der Mann der „Krone“. Und zwar verbal, als auch durch zu- und wegfahrende Mopeds und Autos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.