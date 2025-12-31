Vorteilswelt
Unfall auf Kreuzung

Mit Blaulicht unterwegs: Zwei Polizisten verletzt

Steiermark
31.12.2025 09:34
Die beiden Polizisten wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).
Die beiden Polizisten wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Mit einem zivilen Fahrzeug, eingeschaltetem Blaulicht und Folgehornton waren zwei Polizisten der Fremden- und Grenzpolizei in Leoben unterwegs. Auf einer Kreuzung kam es zur Kollision mit einem weiteren Auto – beide Beamte wurden verletzt. 

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 12 Uhr. Das zivile Dienstkraftfahrzeug der Fremden- und Grenzpolizeiinspektion Leoben war im Einsatz von Leitendorf in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, Blaulicht und Folgehorntorn waren dabei eingeschaltet. 

Auf der sogenannten Tivolikreuzung kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weil am Dienstwagen Treibstoff auslief, musste der Ölzug der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss angefordert werden. Die beiden Beamten wurden verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Leoben eingeliefert, die zwei Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. Niemand war alkoholisiert, der genaue Unfallhergang wird ermittelt. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
