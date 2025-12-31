Mit Blaulicht unterwegs: Zwei Polizisten verletzt

Auf der sogenannten Tivolikreuzung kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weil am Dienstwagen Treibstoff auslief, musste der Ölzug der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss angefordert werden. Die beiden Beamten wurden verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Leoben eingeliefert, die zwei Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. Niemand war alkoholisiert, der genaue Unfallhergang wird ermittelt.