Wien: Mann (33) bedroht Kampfsportler in U-Bahn

16-Jähriger pariert mit Distanzstoß

Ein 33-Jähriger näherte sich den beiden plötzlich und schrie: „Was schaust so blöd?“ Einer der Brüder fragte nach dem Grund, worauf der Mann offenbar nur gewartet hatte und dem Jugendlichen einen Kopfstoß versetzte. Währenddessen telefonierte der Angreifer weiter und soll dem Brüderpaar mehrfach den Tod gewünscht haben. Als der 33-Jährige erneut Schläge andeutete, kam ihm ein Bruder mit einem gezielten Distanzstoß zuvor, während der andere rasch den Vater und die Polizei verständigte.