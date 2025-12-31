Vorteilswelt
„Was schaust so blöd?“

Wien: Mann (33) bedroht Kampfsportler in U-Bahn

Wien
31.12.2025 11:15
Das Brüderpaar reagierte in der gefährlichen Situation geistesgegenwärtig.
Das Brüderpaar reagierte in der gefährlichen Situation geistesgegenwärtig.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Ein 16-jähriges Brüderpaar wollte am Dienstagabend vom Sporttraining nach Hause fahren, als sich ihnen in der U-Bahn-Station U6 Tscherttegasse ein 33-jähriger Mann näherte und das Duo plötzlich anpöbelte. Womit er wohl nicht rechnete: Die beiden sind geübte Kampfsportler ...

Zivilcourage und schnelles Handeln in bedrohlichen Situationen zeigte das erst 16-jährige Brüderpaar in Wien, als die beiden nach dem Sport in die U-Bahn einsteigen wollten. Nach Angaben der Polizei waren die Teenager nicht auf Streit aus.

16-Jähriger pariert mit Distanzstoß
Ein 33-Jähriger näherte sich den beiden plötzlich und schrie: „Was schaust so blöd?“ Einer der Brüder fragte nach dem Grund, worauf der Mann offenbar nur gewartet hatte und dem Jugendlichen einen Kopfstoß versetzte. Währenddessen telefonierte der Angreifer weiter und soll dem Brüderpaar mehrfach den Tod gewünscht haben. Als der 33-Jährige erneut Schläge andeutete, kam ihm ein Bruder mit einem gezielten Distanzstoß zuvor, während der andere rasch den Vater und die Polizei verständigte.

Mann wirft Steine auf Brüderpaar
Als dem 33-Jährigen offenbar klar wurde, dass er den beiden nichts mehr entgegensetzen konnte, soll er plötzlich auf die Gleise gesprungen sein. Dort hob er Steine auf und warf sie auf die beiden Brüder. Dabei schrie er das Duo weiter an und drohte erneut, sie umzubringen.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei kletterte der Mann selbstständig zurück auf den U-Bahn-Steig und verließ die Station. Weit kam er jedoch nicht, die Beamten konnten ihn im Zuge einer Fahndung rasch festnehmen. Laut Polizei war der Mann nicht psychisch auffällig, er wurde festgenommen und angezeigt, ein Bruder erlitt durch den Kopfstoß eine Rissquetschwunde im Gesicht.

