Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Darts-WM

Alle gegen Littler und Littler gegen die Fans!

Sport-Mix
31.12.2025 11:01
Luke Littler
Luke Littler(Bild: GEPA)

Zum Start des Jahres 2026 wird es bei der Darts-WM in London spannend! Am Neujahrstag warten im berühmten Alexandra Palace im Norden der britischen Hauptstadt die Viertelfinale. Sportlich muss Titelverteidiger Luke Littler niemanden fürchten, sein größter Herausforderer ist sein Landsmann Luke Humphries, die Nummer zwei der Welt. Doch der 18-jährige Engländer Littler machte beim 4:2 gegen Rob Cross in seinem letzten Spiel 2025 einen Nebenschauplatz auf – mit den Fans …

0 Kommentare

Nach unerwarteten Buhrufen gegen ihn wandte sich Littler direkt an die Anhänger im Ally Pally und sagte: „Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.“

„Ich werde mich auf das Schlimmste vorbereiten!“
Mit rotem Kopf und jeder Menge Genugtuung behauptete er: „Es stört mich nicht. Es stört mich überhaupt nicht.“ Mit Blick auf seine nächste Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski meinte er: „Ich werde mich für das Viertelfinale auf das Schlimmste vorbereiten.“

Lesen Sie auch:
Luke Littler
Aufregung bei Darts-WM
„Danke für mein Geld!“ Littler wütet gegen Fans
30.12.2025

„Das wird ein großartiges Darts-Spiel!“
Humphries bekommt es am Donnerstagabend mit dem niederländischen Europameister Gian van Veen zu tun. „Das wird ein großartiges Darts-Spiel. Ich mag ihn sehr, er ist ein guter Spieler und ich habe großen Respekt vor ihm“, sagte Humphries über die vielversprechende Ansetzung.

Am Nachmittag eröffnen der Waliser Jonny Clayton und Ryan Searle aus England das Darts-Jahr 2026. Im Anschluss tritt der schottische Routinier Gary Anderson gegen den Engländer Justin Hood an die Scheibe. Anderson greift nach 2015 und 2016 nach seinem dritten WM-Titel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
325.677 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
126.244 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
104.422 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Sport-Mix
Darts-WM
Alle gegen Littler und Littler gegen die Fans!
Humphries souverän
Van Gerwen verliert Duell der Ex-Weltmeister
In Doha
Carlsen zum neunten Mal Blitzschach-Weltmeister
Zwei Trainer tot
Dieser Zufall rettete Box-Champ Joshua das Leben!
Lauf-Ass Julia Mayer
Zu Weihnachten waren genau zwei Kekse erlaubt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf