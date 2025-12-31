Alle gegen Littler und Littler gegen die Fans!

Zum Start des Jahres 2026 wird es bei der Darts-WM in London spannend! Am Neujahrstag warten im berühmten Alexandra Palace im Norden der britischen Hauptstadt die Viertelfinale. Sportlich muss Titelverteidiger Luke Littler niemanden fürchten, sein größter Herausforderer ist sein Landsmann Luke Humphries, die Nummer zwei der Welt. Doch der 18-jährige Engländer Littler machte beim 4:2 gegen Rob Cross in seinem letzten Spiel 2025 einen Nebenschauplatz auf – mit den Fans …