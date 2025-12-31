Russland kämpft um seine Immobilien in Österreich

Worum es geht

Der ukrainische Staatskonzern Naftogaz und fünf weitere mit ihm verbundene Unternehmen haben in Österreich Forderungen von in Summe 120 Mio. Euro angemeldet. Konkret wollen die Ukrainer, dass 18 Immobilien versteigert werden. Dabei geht es um Häuser, in denen insbesondere russische Diplomaten leben. Die Immobilien stehen in Wien, Kaltenleutgeben und Purkersdorf in Niederösterreich sowie in der Stadt Salzburg. An 18 Adressen will man zudem bewegliche Sachen aller Art pfänden und versteigern lassen. Es wird auch Zugriff auf Bankguthaben der Russischen Föderation in Österreich gefordert.