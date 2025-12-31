Pistons verderben 41. Geburtstag von LeBron James!
Basketball – NBA
Basketball-Superstar LeBron James hat zum 41. Geburtstag keine Geschenke der Detroit Pistons erhalten!
James und die Los Angeles Lakers kassierten am Dienstag (Ortszeit) in der NBA eine 106:128-Heimniederlage gegen das Team aus Michigan.
James bestritt sein 1577. Match
Der Jubilar kam auf 17 Punkte und ist erst der zwölfte Spieler in der NBA-Geschichte, der mit 41 oder älter in der stärksten Basketball-Liga der Welt noch am Parkett steht. James bestritt sein 1577. Match, nur Robert Parish hat mehr (1611).
Unterdessen feierten die Los Angeles Clippers einen 131:90-Heimsieg gegen die Sacramento Kings. Für die Clippers war es der fünfte Erfolg in Serie.
