Messer-Mann beim Feuerwerksstand

Ein Messer gezückt und Bargeld gefordert: Ein Täter witterte bei einem Feuerwerksstand im Leobersdorf (Bezirk Baden) viel Einnahmen und zückte vor dem Verkaufsstand plötzlich ein Messer und bedrohte die Verkäuferin. Der Überraschungseffekt war auf Seiten des Kriminellen: Ihnen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe ausgehändigt.
Ein Räuber überfiel am Silvestertag kurz vor 19 Uhr einen Stand, bedrohte die 33-jährige Verkäuferin und einen 41-Jährigen, der nach offenbar gerade Knaller erworben wollte. Er flüchtete als Beifahrer in einem hellen Kombi, vermutlich von Peugeot.
Flucht erfolgte mit Auto, Lenker ebenfalls männlich
Eine Alarmfahndung blieb vorerst erfolglos. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, normaler Statur und trug eine schwarze Jogginghose sowie einen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Maske mit einem hellen, Todenkopf-ähnlichen Symbol. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs war ebenfalls männlich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Leobersdorf unter Tel. 059133-3308 entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.