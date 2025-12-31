Messer-Mann beim Feuerwerksstand

Flucht erfolgte mit Auto, Lenker ebenfalls männlich

Eine Alarmfahndung blieb vorerst erfolglos. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, normaler Statur und trug eine schwarze Jogginghose sowie einen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Maske mit einem hellen, Todenkopf-ähnlichen Symbol. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs war ebenfalls männlich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Leobersdorf unter Tel. 059133-3308 entgegen.