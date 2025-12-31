Brandgefahr: Bundesland verhängt Feuerwerkverbot

Das Abfeuern von Feuerwerkskörpern ist freilich ebenso verboten. Vom Verbot umfasst sind auch Zweckfeuer, wie das Verbrennen von Astmaterial auf Almflächen. Die entsprechenden Verordnungen gelten bis auf Widerruf bis jedenfalls in die erste Jännerwoche. „Ich appelliere vor allem an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und unserer Gäste: Schützen Sie sich selbst, ihre Mitmenschen und unser Land Tirol. Nicht Verbote schützen unsere Wälder und Felder, sondern Ihr verantwortungsvolles Handeln“, so LH Anton Mattle.