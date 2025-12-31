Vorteilswelt
„Selbst erschrocken“

Autsch! Matthäus sieht frühes WM-Aus Österreichs

Fußball International
31.12.2025 12:10
Lothar Matthäus sieht David Alaba und Co. bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in ...
Lothar Matthäus sieht David Alaba und Co. bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und in Mexiko relativ früh scheitern …(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Eigentlich hegt er ja große Sympathien für Österreich, macht ihm das Spiel des rot-weiß-roten Nationalteams viel Spaß und traut er Konrad Laimer, Xaver Schlager und Co. viel zu – aber es hilft alles nichts: Deutschlands Fußball-Legende Lothar Matthäus rechnet bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika mit einem relativ frühen Ausscheiden Österreichs!

0 Kommentare

Wie der 64-Jährige, immer wieder auch gern gesehener Interview-Gast von sportkrone.at, zu dieser für Fußball-Österreich nicht gerade für Jubelsprünge sorgenden Einschätzung kommt? Nun, Matthäus erlaubte sich den Spaß, für „Sportbild“ sämtliche 104 (!) Partien der Endrunde in den USA, in Kanada und Mexiko zu tippen.

Unsere Startelf beim jüngsten Spiel gegen Bosnien und Herzegowina, das uns letztlich das ...
Unsere Startelf beim jüngsten Spiel gegen Bosnien und Herzegowina, das uns letztlich das WM-Ticket beschert hat …(Bild: AP)

Hinter Argentinien Zweiter der Gruppe J
Was die Elf von Ralf Rangnick anbelangt, erwartet der 150-fache Teamspieler Deutschlands in den Partien der Gruppe J zunächst einen klaren 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Jordanien, ehe es gegen Gruppenfavorit Argentinien ein 1:2 setzt. Im Gruppen-Finale behält Österreich dann, wenn es nach Matthäus geht, gegen Algerien mit 2:1 die Oberhand. Weil Lionel Messi und Co. in dem Szenario aber alle drei Partien gewinnen, würde unser Nationalteam hinter den „Gauchos“ allerdings lediglich auf Platz 2 landen.

Die Niederlage gegen Lionel Messi und Co. in der Gruppenphase wird Österreich nach Einschätzung ...
Die Niederlage gegen Lionel Messi und Co. in der Gruppenphase wird Österreich nach Einschätzung von Matthäus das frühe WM-Aus bescheren …(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)

 „Ich hoffe, die Österreicher sind mir nicht böse!“
„Ich traue der Mannschaft eigentlich viel zu und bin selbst erschrocken, dass sie bei mir schon in der zweiten Runde ausscheiden müssen – aber leider treffen sie dort auf meinen Turnier-Sieger Spanien“, so Matthäus zu seiner Einschätzung. „Ich hoffe, die Österreicher sind mir nicht böse!“ Aufmunternder Nachsatz des Deutschen: „Und im besten Fall liege ich bei meinem Tipp daneben …“

Die „Nagelsmänner“ sollten es, wenn es nach Matthäus geht, ins WM-Halbfinale schaffen …
Die „Nagelsmänner“ sollten es, wenn es nach Matthäus geht, ins WM-Halbfinale schaffen …(Bild: AP/Michael Probst)

Deutschland erreicht das Halbfinale
Für Deutschlands Nationalteam unter Julian Nagelsmann erwartet Matthäus übrigens den Einzug ins Halbfinale. Nach zwei Siegen (7:0 gegen Curacao, 2:1 gegen die Elfenbeinküste) und einem Remis (2:2 gegen Ecuador) in der Gruppenphase lässt die DFB-Elf im Sechzehntelfinale ein 2:0 gegen Schottland, im Achtelfinale ein 3:2 nach Verlängerung gegen Norwegen und im Viertelfinale ein 2:1 gegen Marokko folgen. Am kommenden Weltmeister Spanien scheitert Deutschland dann im Halbfinale aber nach Verlängerung …

