Autsch! Matthäus sieht frühes WM-Aus Österreichs

Hinter Argentinien Zweiter der Gruppe J

Was die Elf von Ralf Rangnick anbelangt, erwartet der 150-fache Teamspieler Deutschlands in den Partien der Gruppe J zunächst einen klaren 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Jordanien, ehe es gegen Gruppenfavorit Argentinien ein 1:2 setzt. Im Gruppen-Finale behält Österreich dann, wenn es nach Matthäus geht, gegen Algerien mit 2:1 die Oberhand. Weil Lionel Messi und Co. in dem Szenario aber alle drei Partien gewinnen, würde unser Nationalteam hinter den „Gauchos“ allerdings lediglich auf Platz 2 landen.