Todes-Raserin (36) selbst von Auto angefahren

Die 36-Jährige ist dort, weil sie im Juli 2023 in Santo Stefano di Cadore in eine Fußgängergruppe raste. Drei Menschen wurden dabei getötet: ein zweijähriger Bub, sein Vater (47) und die Großmutter (67). Sie wurde damals zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, die sie in der geschützten Einrichtung verbüßt.