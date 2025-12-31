192.000-mal Hilfe für Wiens weibliche Gewaltopfer

„Nicht aufgeben, auch wenn man sich allein fühlt“

Wenn man alle Jahre zusammenzählt, wurde in Summe bisher zwei Jahre und drei Monate ununterbrochen telefoniert, vier Monate lang Mails geschrieben und zweieinhalb Jahre persönliche Betreuung geleistet. Für Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) ist das Jubiläum vor allem ein willkommener Anlass für den Aufruf an Gewaltbetroffene, „nicht aufzugeben, auch wenn man sich allein fühlt“.