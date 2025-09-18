Ehefrau getötet: Täter war Polizei längst bekannt

Verdächtiger Schütze wollte Sachen abholen

Das Paar lebte getrennt und in Scheidung, so die Ermittler. Am Dienstag wollte er laut Angaben der Polizei offenbar persönliche Sachen aus der Wohnung in der Vorgartenstraße abholen, in der er auch noch gemeldet war. Zahlreiche Familienmitglieder haben sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befunden, unter anderem seine Tochter mit ihrem Freund, deren beiden Kinder und eine weitere Tochter des 44-jährigen Paares – eine 15-jährige Teenagerin. Dort kam es wohl zu einem lautstarken Streit.