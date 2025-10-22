Regierung bringt Mietpreisbremse auf Schiene

Pröll beschwört 2-1-0-Formel

Babler wurde begleitet von Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty. Pröll erklärte den Wirtschaftsaufschwung zum Ziel der Regierung, Österreich müsse wieder auf die Überholspur kommen. „Deswegen gibt es ein ganz ein klares Ziel, ausgegeben durch unseren Bundeskanzler mit seiner 2-1-0 Formel. Das Ziel sein muss sein, die Inflation in Richtung 2 Prozent zu bekommen und beim Wirtschaftswachstum wieder die 1-Prozent-Marke zu überschreiten.“ Rasante Mietanstiege würden dadurch in Zukunft gebremst – ein ausschlaggebender Faktor im Kampf gegen die Teuerung.