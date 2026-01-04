Vorteilswelt
Afrika-Cup

Gastgeber Marokko steht im Viertelfinale

Fußball International
04.01.2026 19:26
Brahim Diaz lässt sich feiern.
Brahim Diaz lässt sich feiern.

Gastgeber und Topfavorit Marokko hat weiter die Chance auf den zweiten Afrika-Cup-Titel, den ersten seit 1976.



Das Team um Kapitän Achraf Hakimi setzte sich am Sonntag im Achtelfinale in Rabat gegen Tansania verdient mit 1:0 durch und steht damit im Viertelfinale.



Den entscheidenden Treffer für die Marokkaner erzielte Real-Madrid-Profi Brahim Diaz in der 64. Minute.

Porträt von krone Sport
krone Sport
