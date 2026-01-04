In Wiener Parks geht das Steuergeld in Rauch auf

Auch in Penzing ist Vandalismus ein Dauerthema. Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) spricht von immer wiederkehrenden Zerstörungen: Mobile Toiletten würden angezündet und „komplett zerstört“. Die Folgen seien gravierend: „Wenn so ein öKlo zerstört wird, geht das zulasten unseres Bezirksbudgets. Wir müssen ein neues öKlo bezahlen und dieses Geld fehlt anderswo.“ Dabei seien die Anlagen wichtig, betont Schüchner – vor allem für Kinder und ältere Menschen. „Mobile öKlos ermöglichen es oft erst, draußen zu sein, wenn man weiß, dass es im Park ein Klo gibt.“ Zwei zerstörte Anlagen wurden in den vergangenen Wochen daher nicht mehr ersetzt, erst ab März 2026 sollen sie zurückkehren.