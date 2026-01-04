Vorteilswelt
Zeugen schlugen Alarm

Einbrecher schleppten Tresor über eine Skipiste

Tirol
04.01.2026 20:45
Die nächtliche Fahndung nach den Tätern hatte Erfolg (Symbolbild).
Die nächtliche Fahndung nach den Tätern hatte Erfolg (Symbolbild).(Bild: APA/Hans Punz (Symbolbild))

Da dürften Nachtschwärmer wohl ihren Augen nicht getraut haben! Zwei Männer schleppten in der Nacht auf Sonntag in Fieberbrunn in Tirol einen Tresor über eine Skipiste. Das ist in der Tat höchst verdächtig. Die Zeugen reagierten richtig und schlugen Alarm. 

In einem Gastlokal in Fieberbrunn wurde am Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Nacht ein Tresor aus der Verankerung gerissen. Wenig später sahen Zeugen zwei Männer, die die schwere Beute über eine Skipiste zu einem Fahrzeug schleppten. Während die bislang Unbekannten den Tresor im Auto verstauten, alarmierten die Zuschauer dieses kuriosen Schauspiels die Polizei.

Salzburger Polizei nahm Duo fest
Dem raschen Reagieren der Zeugen ist es zu verdanken, dass wenig später die Polizei Saalfelden auf Salzburger Seite den verdächtigen Pkw mit den zwei Männern stoppte. Im Auto saßen zwei Rumänen (47 und 50), die sofort festgenommen wurden. Dem Duo wird nicht nur der Tresordiebstahl zur Last gelegt. Die Männer sollen auch ihr Einbruchswerkzeug vor der Tat im Raum Kitzbühel oder im Bereich Pinzgau gestohlen haben. 

Die Polizei Fieberbrunn sucht Geschädigte. Diese können sich an die Inspektion Fieberbrunn wenden unter 059133/7202.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
