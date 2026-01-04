Einbrecher schleppten Tresor über eine Skipiste

Salzburger Polizei nahm Duo fest

Dem raschen Reagieren der Zeugen ist es zu verdanken, dass wenig später die Polizei Saalfelden auf Salzburger Seite den verdächtigen Pkw mit den zwei Männern stoppte. Im Auto saßen zwei Rumänen (47 und 50), die sofort festgenommen wurden. Dem Duo wird nicht nur der Tresordiebstahl zur Last gelegt. Die Männer sollen auch ihr Einbruchswerkzeug vor der Tat im Raum Kitzbühel oder im Bereich Pinzgau gestohlen haben.