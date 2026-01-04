Geldanlage: Es braucht ein wetterfestes Portfolio

Selbst bei einem großen Börsencrash sollten die Verluste nur gering ausfallen. Dieses ausgewogene Verhältnis von Chancen und Risiken erreicht man durch eine breite Streuung über verschiedene, möglichst unabhängige Anlageklassen. Damit folgt man der modernen Portfoliotheorie von Professor Harry Markowitz, der dafür mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ich hatte das Privileg, ihn noch persönlich kennenzulernen und mit ihm zu diskutieren.