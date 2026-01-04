Vorteilswelt
„Krone“-Gastkommentar

Geldanlage: Es braucht ein wetterfestes Portfolio

Kolumnen
04.01.2026 21:23
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Zu Jahresbeginn treffen noch zahlreiche Glückwünsche ein. In der Geldanlage jedoch braucht es weniger Glück als vielmehr eine durchdachte Strategie für jede „Wetterlage“. Genau das leistet ein Allwetterportfolio. Es ist darauf ausgerichtet, in unterschiedlichen Marktphasen stabil zu bleiben.

Selbst bei einem großen Börsencrash sollten die Verluste nur gering ausfallen. Dieses ausgewogene Verhältnis von Chancen und Risiken erreicht man durch eine breite Streuung über verschiedene, möglichst unabhängige Anlageklassen. Damit folgt man der modernen Portfoliotheorie von Professor Harry Markowitz, der dafür mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ich hatte das Privileg, ihn noch persönlich kennenzulernen und mit ihm zu diskutieren.

Bereits beim Aufstieg der Rothschilds galt die Faustregel: je ein Drittel in Aktien, Gold sowie Grund und Boden. De facto gilt dieser Ansatz noch heute. Gold und Silber schützen vor Inflation. Immobilien, nicht Immobilienaktien, sorgen für Stabilität. Ein kleiner Anteil Rohstoffe ergänzt das Portfolio sinnvoll, da sie unabhängig sind. Renditechancen nutzt man am Aktienmarkt, bevorzugt über kostengünstige ETFs. Eine zusätzliche Absicherung können Hedgefonds bieten, um Verluste bei Aktiencrashs abzufedern.

Einmal jährlich sollte das Portfolio überprüft und die ursprüngliche Gewichtung wiederhergestellt werden. Warum Staatsanleihen dabei keine Rolle spielen, erläutere ich in der kommenden Woche.

Porträt von Christian Baha
Christian Baha
