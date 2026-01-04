LIVE ab 18.30 Uhr: Manchester City gegen Chelsea

20. Runde in der Premier League: Manchester City empfängt den FC Chelsea. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Es ist das Top-Spiel der Runde, wenn heute am Abend ManCity und Chelsea aufeinandertreffen. Doch während sich die Citizens ganz hoch im Norden der Tabelle ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Arsenal liefern, aktuell vier Zähler hinter den „Gunners“ liegen, verlor Chelsea zuletzt die Fühlung zur absoluten Spitze.
McFarlan springt ein
Platz 5 und ein Rückstand von 15 Punkten auf Arsenal führten denn auch am Neujahrstag zur Ablöse von Trainer Enzo Maresca – auch der vor knapp sechs Monaten gewonnene Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft konnte den seit 1. Juli 2024 in Amt und Würden gewesenen Italiener nicht retten.
Wer sein fixer Nachfolger wird, ist offen – interimsmäßig springt U21-Coach Calum McFarlan ein …
