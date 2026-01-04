LIVE ab 18.30 Uhr: Manchester City gegen Chelsea

Es ist das Top-Spiel der Runde, wenn heute am Abend ManCity und Chelsea aufeinandertreffen. Doch während sich die Citizens ganz hoch im Norden der Tabelle ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Arsenal liefern, aktuell vier Zähler hinter den „Gunners“ liegen, verlor Chelsea zuletzt die Fühlung zur absoluten Spitze.