„Krone“-Kolumne

So wahr ihm Allah helfe

Kolumnen
04.01.2026 21:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone": Andreas Mölzer
Was haben die Bürgermeister von Bagdad und London, von Mekka und New York gemeinsam? Sie sind alle Moslems.

Der unlängst gewählte Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, aus einer ismailitischen Familie stammend und erst 1999 in die USA gezogen, hat nun seinen Amtseid auch auf den Koran abgelegt: So wahr ihm Allah helfe ...

EINERSEITS ist es ja bemerkenswert, dass ein Linkssozialist wie der Demokrat Mamdani seine Amtseinführung mit einem Gottes-Bezug verbindet.

ANDERERSEITS dürften sich in den USA viele Menschen, insbesondere die zahlreichen evangelikalen Christen, die Stammwählerschaft von Trump, schon fragen, ob jener Gott, auf den der Bürgermeister schwört, der gleiche ist wie der, welcher bislang Amerika als „God’s own country“, also „Gottes eigenes Land“ schützen sollte.

Aber abgesehen von solchen theologischen Fragen ist es bezeichnend, dass die größten Metropolen der westlichen Welt, New York gleich wie London mit dem pakistanischstämmigen Sadiq Khan, muslimische Bürgermeister haben. Abgesehen von den politischen Programmen der beiden weit links stehenden Stadtväter macht das deutlich, wie weit die Islamisierung der westlichen Welt fortgeschritten ist.

Und übrigens, fernab von der großen weiten Welt Londons und New Yorks: Das Neujahrs-Baby in der österreichischen Provinz, in Kärnten – dem wir nichtsdestotrotz nur das Beste für seinen Lebensweg wünschen –, heißt Ibrahim.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
