So wahr ihm Allah helfe

Aber abgesehen von solchen theologischen Fragen ist es bezeichnend, dass die größten Metropolen der westlichen Welt, New York gleich wie London mit dem pakistanischstämmigen Sadiq Khan, muslimische Bürgermeister haben. Abgesehen von den politischen Programmen der beiden weit links stehenden Stadtväter macht das deutlich, wie weit die Islamisierung der westlichen Welt fortgeschritten ist.