Was haben die Bürgermeister von Bagdad und London, von Mekka und New York gemeinsam? Sie sind alle Moslems.
Der unlängst gewählte Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, aus einer ismailitischen Familie stammend und erst 1999 in die USA gezogen, hat nun seinen Amtseid auch auf den Koran abgelegt: So wahr ihm Allah helfe ...
EINERSEITS ist es ja bemerkenswert, dass ein Linkssozialist wie der Demokrat Mamdani seine Amtseinführung mit einem Gottes-Bezug verbindet.
ANDERERSEITS dürften sich in den USA viele Menschen, insbesondere die zahlreichen evangelikalen Christen, die Stammwählerschaft von Trump, schon fragen, ob jener Gott, auf den der Bürgermeister schwört, der gleiche ist wie der, welcher bislang Amerika als „God’s own country“, also „Gottes eigenes Land“ schützen sollte.
Aber abgesehen von solchen theologischen Fragen ist es bezeichnend, dass die größten Metropolen der westlichen Welt, New York gleich wie London mit dem pakistanischstämmigen Sadiq Khan, muslimische Bürgermeister haben. Abgesehen von den politischen Programmen der beiden weit links stehenden Stadtväter macht das deutlich, wie weit die Islamisierung der westlichen Welt fortgeschritten ist.
Und übrigens, fernab von der großen weiten Welt Londons und New Yorks: Das Neujahrs-Baby in der österreichischen Provinz, in Kärnten – dem wir nichtsdestotrotz nur das Beste für seinen Lebensweg wünschen –, heißt Ibrahim.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.