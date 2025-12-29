Vorteilswelt
In Spital gebracht

Sekundenschlaf: Mann (70) krachte mit Pkw in Mauer

Tirol
29.12.2025 16:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Christof Birbaumer)

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Tirol! Ein Tscheche (70) kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und krachte gegen einen Baum sowie in eine Hausmauer. Der Mann war am Lenkrad kurz eingenickt. Er musste ins Spital gebracht werden.

0 Kommentare

Gegen 16.15 Uhr war der 70-Jährige am Sonntag mit seinem Fahrzeug auf der L10 in Trins (Bezirk Innsbruck-Land) taleinwärts in Richtung Gschnitz unterwegs. „Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kam der Lenker von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum sowie anschließend gegen eine Mauer“, erklärt die Polizei.

Auto und Hausmauer beschädigt
Der Tscheche konnte sich nach dem Unfall mithilfe weiterer Personen selbstständig aus dem Pkw befreien. Sowohl das Fahrzeug als auch ein Teil der Hausmauer wurden beschädigt. Der 70-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Tirol

