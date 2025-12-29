Sekundenschlaf: Mann (70) krachte mit Pkw in Mauer

Gegen 16.15 Uhr war der 70-Jährige am Sonntag mit seinem Fahrzeug auf der L10 in Trins (Bezirk Innsbruck-Land) taleinwärts in Richtung Gschnitz unterwegs. „Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kam der Lenker von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum sowie anschließend gegen eine Mauer“, erklärt die Polizei.