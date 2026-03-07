Bursche (15) attackiert Ärztin mit Faustschlag

Benzos „dummerweise selbst genommen“

Bei der Gumpendorfer Straße habe er dann Drogen gekauft. „Zwei Stück Benzos, weil man die dort leicht bekommt. Die waren aber für ein Mädchen“, gibt der 15-Jährige an. Im Rauschzustand habe er sie dann „dummerweise selbst genommen“. Ab dann kann sich der Bursche an nichts mehr erinnern. Am nächsten Tag sei er im Krankenhaus aufgewacht.