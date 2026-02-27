Auto überschlug sich mehrmals: Zwei Verletzte

Auf die Gegenfahrbahn war das Auto eines 74-Jährigen gekommen. Beim Zusammenprall mit einem Wagen überschlug sich der Pkw mehrmals. Zwei Verletzte mussten ins Spital gebracht werden.
Auf der B111 Gailtal Straße lenkte Freitagmittag ein 74-Jähriger seinen Wagen in Fahrtrichtung Kötschach. Zur selben Zeit war ein 50-jähriger Autolenker von Kötschach kommend in Fahrtrichtung Hermagor unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 74-Jährige auf die Gegenfahrbahn; die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Anpralls überschlug sich das Auto des 74-Jährigen mehrmals und kam seitlich am Straßenbankett zum Stillstand. Der 74-jährige Lenker und die Beifahrerin des 50-Jährigen wurden beim Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in das BKH Lienz gebracht werden.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die gesamte Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.
