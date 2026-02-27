Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der Gailtal Straße

Auto überschlug sich mehrmals: Zwei Verletzte

Kärnten
27.02.2026 22:31
Ins Krankenhaus Lienz wurden die beiden Verletzten aus dem Gailtal gebracht.
Ins Krankenhaus Lienz wurden die beiden Verletzten aus dem Gailtal gebracht.(Bild: Martin Oberbichler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Auf die Gegenfahrbahn war das Auto eines 74-Jährigen gekommen. Beim Zusammenprall mit einem Wagen überschlug sich der Pkw mehrmals. Zwei Verletzte mussten ins Spital gebracht werden. 

0 Kommentare

Auf der B111 Gailtal Straße lenkte Freitagmittag ein 74-Jähriger seinen Wagen in Fahrtrichtung Kötschach. Zur selben Zeit war ein 50-jähriger Autolenker von Kötschach kommend in Fahrtrichtung Hermagor unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 74-Jährige auf die Gegenfahrbahn; die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Anpralls überschlug sich das Auto des 74-Jährigen mehrmals und kam seitlich am Straßenbankett zum Stillstand. Der 74-jährige Lenker und die Beifahrerin des 50-Jährigen wurden beim Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in das BKH Lienz gebracht werden. 

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die gesamte Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.02.2026 22:31
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.696 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
109.452 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
99.011 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1472 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1172 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Kärnten
Auf der Gailtal Straße
Auto überschlug sich mehrmals: Zwei Verletzte
Die „Krone“ fastet
Der Versuchung erlegen: „Hab‘ ich einen Joker?“
Krone Plus Logo
Ein Jahr nach Überfall
„Dann war mir klar: Es geht um mein Leben“
Hunderte Euro Schaden
Dieb stahl zwei Bienenstöcke samt Völkern
Fulminanter Start
Kunst und Kultur feierten Westbahn-Premierenfahrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf