Nach Turtel-Trip

Nina Dobrev plaudert aus: Das läuft mit Zac Efron!

Society International
02.10.2025 16:00
Ist Nina Dobrev nach der Trennung von Shaun White etwa schon wieder frisch an Zac Efron ...
Ist Nina Dobrev nach der Trennung von Shaun White etwa schon wieder frisch an Zac Efron vergeben?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)

Ein gemeinsamer Urlaub im September hat für allerlei Liebesgerüchte rund um Nina Dobrev und Zac Efron gesorgt. Jetzt plauderte die ehemalige „Vampire Diaries“-Schönheit aus: Das läuft wirklich mit ihrem muskelbepackten Kollegen!

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Verlobung von Dobrev mit dem Snowboarder Shaun White geplatzt ist. Kurz darauf jettete die Schauspielerin mit einer Runde Freunden in den Urlaub. Mit dabei: Zac Efron.

„Ist da was dran ...?“
Schnell wurden Gerüchte laut, die 36-Jährige tröste sich mit ihrem Schauspiel-Kollegen über ihren Liebeskummer hinweg. Nicht zuletzt deshalb, weil Paparazzi-Fotos die beiden ziemlich vertraut beim Planschen im Meer und beim Turteln auf der gecharterten Jacht zeigten.

Nach der Trennung von Shaun White gab es Liebes-Gerüchte rund um Nina Dobrev und Zac Efron.
Nach der Trennung von Shaun White gab es Liebes-Gerüchte rund um Nina Dobrev und Zac Efron.(Bild: AP/Evan Agostini)

Ein Reporter der Klatschseite „TMZ“ fragte daher nun bei Nina Dobrev nach: „Ist da etwas dran an der Sache mit Zac Efron?“ Und weil die Schauspielerin mit der Antwort noch ein wenig zögerte, legte dieser nach und wollte wissen: „Ihr seid nur Freunde?“

Darauf antworte Dobrev schließlich mit einem knappen „Ja.“ Auch wenn die beiden ein wirklich schönes Paar abgegeben hätten, an den Gerüchten über eine angebliche Romanze ist also nichts dran!

„Freue mich auf die Zukunft“
Die Schauspielerin verriet schließlich auch noch, wie sie mit der Trennung von Shaun White umgeht. „Wissen Sie was? Ich freue mich auf die Zukunft, und das Einzige, was sicher ist, ist Veränderung.“

Lesen Sie auch:
Schwer verletzt lag Nina Dobrev nach ihrem Unfall im Krankenhaus. Die Angst ist geblieben.
Nach Horror-Crash:
Nina Dobrev kämpft sich zurück – die Angst bleibt!
21.03.2025
Super hot im Urlaub
Nina Dobrev zeigt ihrem Ex, was ihm entgeht
19.09.2025

Nina Dobrev und Shaun White waren fünf Jahre liiert und seit letztem Jahr verlobt. Anfang September wurde bekannt, dass das Promi-Paar seine Verlobung aufgelöst hat. Wie es heißt, sei die Beziehung gescheitert, weil der ehemalige Snowboard-Profi mit der Hochzeit und Familienplanung gezögert habe.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
