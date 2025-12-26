Österreicher überzeugen | Luft nach oben

Österreicher überzeugen. Zwischen Weihnachten und Silvester – das sind die Tage des Einkaufens (mit den Gutscheinen, die man vom Christkind bekommen hat), des Umtauschens (der Geschenke, die man vom Christkind bekommen hat und die einem nicht passen oder schlicht nicht gefallen). Vor allem aber ist es auch die Zeit des Zurückblickens auf das zu Ende gehende alte Jahr. Heute starten wir damit auch in der „Krone“ mit der ressortweisen Rückblende und haben uns gleich einmal die Innenpolitik vorgeknöpft. Kein Wunder, wenn hier Überraschungskanzler Christian Stocker eine tragende Rolle spielt. Jener Mann, den vor einem Jahr, knapp bevor die ersten monatelang vom damaligen Noch-Kanzler Karl Nehammer geführten Regierungsgespräche von ÖVP, SPÖ und Neos platzten, wohl absolut niemand als neuen Regierungschef erwartet hätte. Der 65-Jährige schaffte schließlich, was Nehammer nicht gelungen war: nach wochenlangen Verhandlungen mit den Blauen doch noch eine Koalition mit Rot und Pink zu zimmern. Was er bis heute noch nicht geschafft hat: die Mehrheit der Österreicher zu überzeugen, dass diese Regierung das Land in eine gute Zukunft führt.
Luft nach oben. Die innenpolitischen Wendungen des ablaufenden Jahres illustrieren am besten die Zitate, die für unseren Rückblick ausgewählt wurden. Da findet sich Karl Nehammer bei seinem Rücktritt mit dem Kurzsatz „Es war mir eine Ehre.“ Sein überraschender Nachfolger als ÖVP-Chef Christian Stocker gab sich bescheiden, als er sagte: „Ich muss niemandem gefallen, ich muss auch nichts mehr werden.“ Und schon war er Bundeskanzler. Mit einem roten Finanzminister, mit dem auch niemand gerechnet hatte. „Die Lage ist sehr ernst“, war eine der ersten Aussagen von Markus Marterbauer. Noch hat sich diese Lage nicht entscheidend geändert. Und da wären wir wieder – siehe oben – bei der kritischen Sicht der Österreicher auf diese Regierung. Um es positiv zu formulieren: Es gibt für die Dreierkoalition noch reichlich Luft nach oben.
Kommen Sie gut durch den Samstag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.