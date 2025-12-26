Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Österreicher überzeugen | Luft nach oben

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Eva Manhart)

 

Österreicher überzeugen. Zwischen Weihnachten und Silvester – das sind die Tage des Einkaufens (mit den Gutscheinen, die man vom Christkind bekommen hat), des Umtauschens (der Geschenke, die man vom Christkind bekommen hat und die einem nicht passen oder schlicht nicht gefallen). Vor allem aber ist es auch die Zeit des Zurückblickens auf das zu Ende gehende alte Jahr. Heute starten wir damit auch in der „Krone“ mit der ressortweisen Rückblende und haben uns gleich einmal die Innenpolitik vorgeknöpft. Kein Wunder, wenn hier Überraschungskanzler Christian Stocker eine tragende Rolle spielt. Jener Mann, den vor einem Jahr, knapp bevor die ersten monatelang vom damaligen Noch-Kanzler Karl Nehammer geführten Regierungsgespräche von ÖVP, SPÖ und Neos platzten, wohl absolut niemand als neuen Regierungschef erwartet hätte. Der 65-Jährige schaffte schließlich, was Nehammer nicht gelungen war: nach wochenlangen Verhandlungen mit den Blauen doch noch eine Koalition mit Rot und Pink zu zimmern. Was er bis heute noch nicht geschafft hat: die Mehrheit der Österreicher zu überzeugen, dass diese Regierung das Land in eine gute Zukunft führt.

0 Kommentare

Luft nach oben. Die innenpolitischen Wendungen des ablaufenden Jahres illustrieren am besten die Zitate, die für unseren Rückblick ausgewählt wurden. Da findet sich Karl Nehammer bei seinem Rücktritt mit dem Kurzsatz „Es war mir eine Ehre.“ Sein überraschender Nachfolger als ÖVP-Chef Christian Stocker gab sich bescheiden, als er sagte: „Ich muss niemandem gefallen, ich muss auch nichts mehr werden.“ Und schon war er Bundeskanzler. Mit einem roten Finanzminister, mit dem auch niemand gerechnet hatte. „Die Lage ist sehr ernst“, war eine der ersten Aussagen von Markus Marterbauer. Noch hat sich diese Lage nicht entscheidend geändert. Und da wären wir wieder – siehe oben – bei der kritischen Sicht der Österreicher auf diese Regierung. Um es positiv zu formulieren: Es gibt für die Dreierkoalition noch reichlich Luft nach oben.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Wegen der Demographie gibt es immer mehr Senioren – eine Belastung für das Pensionssystem.
Krone Plus Logo
Entlastung für alle
Pensionen: Was Österreich von Dänemark lernen kann
Die offizielle Website des Finanzamtes nutzen Cyberkriminelle dreist aus.
In teure Falle getappt
40.000 € vor Weihnachten an „Finanzamt“ überwiesen
Innenminister Karner (3.v.l.) und Migrationskommissar Brunner (2v.r.) bei der Eröffnung des ...
Migrationsreform
Große Hoffnung auf neuem EU-Grenzschutzsystem
In zwei Fällen war ein Hubschrauber der „Martin-Flotte“ im Einsatz. (Symbolbild)
Skiunfälle in Tirol
Mädchen (6) prallte gegen Talstation von Lift
Vorjahressieger Guido Burgstaller (Fußballer des Jahres)
Zum 59. Mal
Die „Krone“-Fußballerwahl 2025: Stimmen Sie ab!
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
263.703 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
143.541 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
124.459 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Krone Plus Logo
Entlastung für alle
Pensionen: Was Österreich von Dänemark lernen kann
Migrationsreform
Große Hoffnung auf neuem EU-Grenzschutzsystem
Experten widersprechen
Trumps „Rettung der Christen“ in Nigeria
Neue Regierungspläne
Letztes Feilschen um die „Industriestrategie“
Folgt nun Referendum?
Selenskyj: „Friedensplan zu 90 Prozent fertig“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf