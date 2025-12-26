Österreicher überzeugen | Luft nach oben

Österreicher überzeugen. Zwischen Weihnachten und Silvester – das sind die Tage des Einkaufens (mit den Gutscheinen, die man vom Christkind bekommen hat), des Umtauschens (der Geschenke, die man vom Christkind bekommen hat und die einem nicht passen oder schlicht nicht gefallen). Vor allem aber ist es auch die Zeit des Zurückblickens auf das zu Ende gehende alte Jahr. Heute starten wir damit auch in der „Krone“ mit der ressortweisen Rückblende und haben uns gleich einmal die Innenpolitik vorgeknöpft. Kein Wunder, wenn hier Überraschungskanzler Christian Stocker eine tragende Rolle spielt. Jener Mann, den vor einem Jahr, knapp bevor die ersten monatelang vom damaligen Noch-Kanzler Karl Nehammer geführten Regierungsgespräche von ÖVP, SPÖ und Neos platzten, wohl absolut niemand als neuen Regierungschef erwartet hätte. Der 65-Jährige schaffte schließlich, was Nehammer nicht gelungen war: nach wochenlangen Verhandlungen mit den Blauen doch noch eine Koalition mit Rot und Pink zu zimmern. Was er bis heute noch nicht geschafft hat: die Mehrheit der Österreicher zu überzeugen, dass diese Regierung das Land in eine gute Zukunft führt.