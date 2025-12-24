Serien-Dieb von Pfarrer auf frischer Tat erwischt

Am Abend des 22. Dezember schlug der 21-Jährige erneut zu. Um 21.45 Uhr soll er mit einem zuvor gestohlenen Autoschlüssel einen vor einem Lokal abgestellten Pkw in Betrieb genommen haben – obwohl er keinen Führerschein besitzt. Während seiner Spritztour entfernte er die Kennzeichen und versteckte sie auf einem Parkplatz im Stadtgebiet von Feldkirchen. Den Autoschlüssel warf er danach in eine Wiese.