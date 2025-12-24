Serien-Dieb von Pfarrer auf frischer Tat erwischt

Bargeld aus einem Selbstbedienungsladen gestohlen, mit einem fremden Auto davon gedüst und die Opferstockkasse aufgebrochen: Diese Taten werden einem 21-Jährigen vorgeworfen.
Mit der Serie an Diebstählen ging es laut Ermittlern am 9. Dezember los. In den darauffolgenden Tagen bis zum 22. Dezember soll der 21-Jährige mehrfach einen Selbstbedienungsladen in Feldkirchen heimgesucht haben. „Dabei brach er jeweils die dortige Kasse auf und stahl Bargeld. Dem Betreiber entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.
Am Abend des 22. Dezember schlug der 21-Jährige erneut zu. Um 21.45 Uhr soll er mit einem zuvor gestohlenen Autoschlüssel einen vor einem Lokal abgestellten Pkw in Betrieb genommen haben – obwohl er keinen Führerschein besitzt. Während seiner Spritztour entfernte er die Kennzeichen und versteckte sie auf einem Parkplatz im Stadtgebiet von Feldkirchen. Den Autoschlüssel warf er danach in eine Wiese.
Opferstockkasse aufgebrochen
Nur kurze Zeit später, um 22.15 Uhr, besuchte der 21-Jährige eine Kirche in Feldkirchen. Dort brach er den Opferstock auf und stahl Bargeld. Dabei wurde er vom Pfarrer auf frischer Tat ertappt. Als dieser den Verdächtigen an der Flucht hindern wollte, riss sich der Mann los und flüchtete zu Fuß. Der zuvor unbefugt benützte Pkw wurde am Tatort sichergestellt. Der Schaden für die Pfarrgemeinde blieb laut Polizei gering.
Bei einer Nachsuche wurden Kennzeichen und Schlüssel schließlich mithilfe eines Polizeihundes wiedergefunden. Der Pkw konnte dem rechtmäßigen Besitzer unbeschädigt zurückgegeben werden.
Zunächst bestritt er die Vorwürfe ...
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der junge Mann gegen 22.40 Uhr im Stadtgebiet von Feldkirchen von einer Polizeistreife angehalten werden. Zunächst bestritt er die Tatvorwürfe. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten jedoch Teile eines bei dem Kircheneinbruch aufgebrochenen Bogenschlosses – der 21-Jährige zeigte sich geständig.
„Der Mann wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion verbracht. Nach Abschluss der nieder schriftlichen Vernehmungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Anzeige des Beschuldigten auf freiem Fuß an“, schließt die Landespolizeidirektion Kärnten den Einsatz ab.
