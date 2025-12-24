Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einbruch und Autoklau

Serien-Dieb von Pfarrer auf frischer Tat erwischt

Kärnten
24.12.2025 07:01
Die Polizei konnte den 21-Jährigen im Stadtgebiet von Feldkirchen fassen.
Die Polizei konnte den 21-Jährigen im Stadtgebiet von Feldkirchen fassen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Bargeld aus einem Selbstbedienungsladen gestohlen, mit einem fremden Auto davon gedüst und die Opferstockkasse aufgebrochen: Diese Taten werden einem 21-Jährigen vorgeworfen. 

0 Kommentare

Mit der Serie an Diebstählen ging es laut Ermittlern am 9. Dezember los. In den darauffolgenden Tagen bis zum 22. Dezember soll der 21-Jährige mehrfach einen Selbstbedienungsladen in Feldkirchen heimgesucht haben. „Dabei brach er jeweils die dortige Kasse auf und stahl Bargeld. Dem Betreiber entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. 

Am Abend des 22. Dezember schlug der 21-Jährige erneut zu. Um 21.45 Uhr soll er mit einem zuvor gestohlenen Autoschlüssel einen vor einem Lokal abgestellten Pkw in Betrieb genommen haben – obwohl er keinen Führerschein besitzt. Während seiner Spritztour entfernte er die Kennzeichen und versteckte sie auf einem Parkplatz im Stadtgebiet von Feldkirchen. Den Autoschlüssel warf er danach in eine Wiese.

Opferstockkasse aufgebrochen 
Nur kurze Zeit später, um 22.15 Uhr, besuchte der 21-Jährige eine Kirche in Feldkirchen. Dort brach er den Opferstock auf und stahl Bargeld. Dabei wurde er vom Pfarrer auf frischer Tat ertappt. Als dieser den Verdächtigen an der Flucht hindern wollte, riss sich der Mann los und flüchtete zu Fuß. Der zuvor unbefugt benützte Pkw wurde am Tatort sichergestellt. Der Schaden für die Pfarrgemeinde blieb laut Polizei gering.

Bei einer Nachsuche wurden Kennzeichen und Schlüssel schließlich mithilfe eines Polizeihundes wiedergefunden. Der Pkw konnte dem rechtmäßigen Besitzer unbeschädigt zurückgegeben werden.

Lesen Sie auch:
Auch am 24. Dezember streifen die Polizisten über Adventmärkte.
Im Feiertags-Dienst
Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“
24.12.2025
Opfer bittet um Hilfe
Dreiste Fahrerflucht auf Parkplatz: Zeugenaufruf!
23.12.2025

Zunächst bestritt er die Vorwürfe ... 
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der junge Mann gegen 22.40 Uhr im Stadtgebiet von Feldkirchen von einer Polizeistreife angehalten werden. Zunächst bestritt er die Tatvorwürfe. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten jedoch Teile eines bei dem Kircheneinbruch aufgebrochenen Bogenschlosses – der 21-Jährige zeigte sich geständig. 

„Der Mann wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion verbracht. Nach Abschluss der nieder schriftlichen Vernehmungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Anzeige des Beschuldigten auf freiem Fuß an“, schließt die Landespolizeidirektion Kärnten den Einsatz ab. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.378 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.546 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
98.970 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Niemand wurde verletzt
Hundert Florianis im Einsatz bei Wohnhausbrand
Einbruch und Autoklau
Serien-Dieb von Pfarrer auf frischer Tat erwischt
Kabinenparty beim VSV
So feiern unsere Eishockeycracks Weihnachten
Im Feiertags-Dienst
Streife zu Weihnachten: „Kollegen sind Familie“
Türchen 24
Jauchza Hütte: Seminare und Feste mitten in Bergen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf