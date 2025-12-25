Vorteilswelt
Employee as perpetrator?

100,000 euros stolen from the tourist office

Nachrichten
25.12.2025 06:00
The money was kept in the tourist office on Katschberg - now the 100,000 euros are missing.
The money was kept in the tourist office on Katschberg - now the 100,000 euros are missing.(Bild: Roland Holitzky)

A considerable amount of revenue from the Katschberg Advent Trail is missing! Around 100,000 euros are involved! The State Office of Criminal Investigation is investigating. But one question is on everyone's mind: is the thief an employee?

It is unbelievable what happened on Monday night in the tourist resort of Katschberg on the Carinthian border with Salzburg. Employees of the tourist office couldn't believe their eyes when they opened the money safe in the morning. "More than 100,000 euros are missing," they were speechless.

