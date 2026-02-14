Vorteilswelt
Bei Olympia-Debüt

Eisschnellläufer Gschwentner über 500 m Letzter!

Olympia
14.02.2026 18:16
Ignaz Gschwentner
Ignaz Gschwentner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eisschnellläufer Ignaz Gschwentner hat am Samstag bei seinem Olympia-Debüt über 500 m in einem 29-köpfigen Feld den letzten Platz belegt!

0 Kommentare

Der Tiroler musste in Mailand wegen der ungeraden Zahl an Teilnehmern zu Beginn der Konkurrenz alleine laufen und kam auf eine Zeit von 36,07 Sekunden. Damit lag er 0,61 Sekunden hinter dem Vorletzten und 0,87 Sekunden hinter seinem österreichischen Rekord. Es gewann der schon über 1.000 m erfolgreich gebliebene US-Amerikaner Jordan Stolz in 33,77 Sekunden.

„Ich bin zu nervös gewesen, habe mich zu viel reingesteigert!“
Gschwentner war über die kürzeste der Olympia-Strecken noch am letzten Drücker zu einem Quotenplatz für die Spiele in Mailand/Cortina gekommen, hatte dann jedoch eben das Pech des Solo-Starts. „Aber es war ganz etwas Neues, vor vollem Haus und alleine zu laufen. Ich kann aber nur Positives mitnehmen.“ Er habe ein bisschen weiche Beine am Start gehabt. „Die schnellen Beine hätten wir gehabt, bis halt der Startschuss gefallen ist, dann waren sie wie Pudding. Ich bin zu nervös gewesen, habe mich zu viel reingesteigert, es war aber trotzdem atemberaubend.“

Stolz gewann 0,11 Sekunden vor dem Niederländer Jenning de Boo sowie 0,49 Sekunden vor dem Kanadier Laurent Dubreuil – alle drei blieben unter dem bisherigen olympischen Rekord. Den Österreichern hingegen fehlt nach zwei Einsätzen von Jeannine Rosner sowie je einem von Alexander Farthofer, Gabriel Odor sowie der schon abgereisten Vanessa Herzog noch ein vorderer Platz im Speed Skating Stadium. Am Donnerstag bzw. Freitag treten Odor und Farthofer bzw. Rosner über 1.500 m an, am Samstag dieses Trio wie auch Anna Molnar im Massenstart.

Olympia
14.02.2026 18:16
Bei Olympia-Debüt
Eisschnellläufer Gschwentner über 500 m Letzter!
