Eisschnellläufer Gschwentner über 500 m Letzter!

Gschwentner war über die kürzeste der Olympia-Strecken noch am letzten Drücker zu einem Quotenplatz für die Spiele in Mailand/Cortina gekommen, hatte dann jedoch eben das Pech des Solo-Starts. „Aber es war ganz etwas Neues, vor vollem Haus und alleine zu laufen. Ich kann aber nur Positives mitnehmen.“ Er habe ein bisschen weiche Beine am Start gehabt. „Die schnellen Beine hätten wir gehabt, bis halt der Startschuss gefallen ist, dann waren sie wie Pudding. Ich bin zu nervös gewesen, habe mich zu viel reingesteigert, es war aber trotzdem atemberaubend.“