Gegner in der NL

Kosovo-Teamchef Foda: ÖFB-Team „kein Wunschlos“

Fußball International
14.02.2026 18:22
Franco Foda
Franco Foda(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die bevorstehenden Duelle mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League sorgen bei Kosovo-Teamchef Franco Foda für gemischte Gefühle!

0 Kommentare

„Österreich war nicht unbedingt mein Wunschlos, sie haben unglaubliche Qualität. Auf der anderen Seite freue ich mich, meine ehemaligen Spieler wieder zu treffen“, sagte der frühere ÖFB-Nationaltrainer am Samstag.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Ass Konrad Laimer nimmt sie schon ins Visier – unsere Gegner in der neuen Auflage der ...
Das Nations-League-Los
Österreich trifft auf Israel, Irland und Kosovo!
12.02.2026

„Das wird ein Heimspiel für uns!“
Österreich trifft am 27. September daheim auf Kosovo. „Das wird ein Heimspiel für uns, weil uns sicher 10.000 oder 15.000 Kosovaren in Wien unterstützen werden“, meinte Foda im Sky-Interview. Der Spielort steht allerdings noch nicht fest. Das Auswärtsmatch der Österreicher im Kosovo ist für den 4. Oktober angesetzt.

Lesen Sie auch:
Ralf Rangnick
Nach NL-Auslosung
Das sagt Rangnick zu Kosovo, Israel und Irland!
12.02.2026

Foda saß von November 2017 bis März 2022 in 48 Ländermatches auf der ÖFB-Bank, seine Bilanz steht bei 27 Siegen, 6 Remis und 15 Niederlagen. Highlight in dieser Zeit war der Einzug ins EM-Achtelfinale 2021, wo gegen den späteren Europameister Italien nach Verlängerung Endstation war.

Fußball International
14.02.2026 18:22
