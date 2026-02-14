Kosovo-Teamchef Foda: ÖFB-Team „kein Wunschlos“

„Das wird ein Heimspiel für uns!“

Österreich trifft am 27. September daheim auf Kosovo. „Das wird ein Heimspiel für uns, weil uns sicher 10.000 oder 15.000 Kosovaren in Wien unterstützen werden“, meinte Foda im Sky-Interview. Der Spielort steht allerdings noch nicht fest. Das Auswärtsmatch der Österreicher im Kosovo ist für den 4. Oktober angesetzt.