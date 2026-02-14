Pkw geriet in Vollbrand, Familie flüchtete

Beim Bergwärts fahren ist in Tirol ein Pkw einer niederländischen Familie in Vollbrand geraten. Darin befanden sich neben dem Lenker noch seine 35-jährige Ehefrau, die siebenjährige Tochter und der fünfjährige Sohn.
Der Pkw der niederländischen Familie fing Samstagfrüh auf der Serfauser Landesstraße in Fiss (Bezirk Landeck) Feuer. Der 33-jährige Vater nahm Brandgeruch wahr, bei Abfall der Motorleistung hielt er das Auto bei einer Kehre an und öffnete die Motorhaube. Zu diesem Zeitpunkt stand der Motorraum bereits in Flammen. Der Mann holte seine Frau (35), die sieben und fünf Jahre alten Kinder und das Gepäck aus dem Wagen, bevor dieser in Vollbrand stand.
Straße zwei Stunden lang gesperrt
Die Feuerwehr Fiss löschte mit rund 40 Kräften schließlich den Brand, berichtete die Polizei. Die Serfauser Straße war rund zwei Stunden lang gesperrt, der Pkw wurde abgeschleppt. Es wurde eine Umleitung über die Ladiser Straße eingerichtet. Nach Abschluss der Erhebungen würden Berichte an die zuständigen Stellen ergehen, hieß es.
