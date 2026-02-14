Pkw geriet in Vollbrand, Familie flüchtete

Der Pkw der niederländischen Familie fing Samstagfrüh auf der Serfauser Landesstraße in Fiss (Bezirk Landeck) Feuer. Der 33-jährige Vater nahm Brandgeruch wahr, bei Abfall der Motorleistung hielt er das Auto bei einer Kehre an und öffnete die Motorhaube. Zu diesem Zeitpunkt stand der Motorraum bereits in Flammen. Der Mann holte seine Frau (35), die sieben und fünf Jahre alten Kinder und das Gepäck aus dem Wagen, bevor dieser in Vollbrand stand.