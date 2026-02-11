Ort der Theaterinfizierten: Acht Jahrzehnte ATG

Während Stücke, Darsteller und Regisseure wechselten, ist eines in den acht Jahrzehnten gleichgeblieben: Die ATG Weißenstein unterhält ihr Publikum – in jeder Generation. Und das will sie im Jubiläumsjahr mit „Ladies Night“, das von Arbeitslosen erzählt, die sich als sexy Männer-Showtanzgruppe eine neue Existenz aufbauen wollen. Regie führt Hannes Fojan.