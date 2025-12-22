„Weihnachten ist heuer ruhig und ehrlich“

Viele Menschen erleben die Zeit vor Weihnachten heuer ruhiger und nachdenklicher als sonst. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter sieht dafür klare astrologische Gründe. Aktuelle Konstellationen rund um Venus und Saturn sowie mehrere Planeten im Erdzeichen Steinbock würden für Reduktion, Ehrlichkeit und innere Klarheit sorgen. „Es geht nicht um Glanz und Perfektion, sondern darum, einfach sein zu dürfen“, so Hogl-Kräuter. Weihnachten sei heuer keine große Show, sondern eine Zeit für Nähe, Wärme und echtes Zuhören. Emotional wünsche man sich Verbundenheit – aber ohne Drama. Gerade bei Familientreffen rät die Astrologin, bei sich zu bleiben, nicht alles persönlich zu nehmen und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Kleine innere Fragen und bewusste Pausen könnten helfen, emotional stabil zu bleiben.