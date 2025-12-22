„Weihnachten ist heuer ruhig und ehrlich“

Viele Menschen erleben die Zeit vor Weihnachten heuer ruhiger und nachdenklicher als sonst. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter sieht dafür klare astrologische Gründe. Aktuelle Konstellationen rund um Venus und Saturn sowie mehrere Planeten im Erdzeichen Steinbock würden für Reduktion, Ehrlichkeit und innere Klarheit sorgen. „Es geht nicht um Glanz und Perfektion, sondern darum, einfach sein zu dürfen“, so Hogl-Kräuter. Weihnachten sei heuer keine große Show, sondern eine Zeit für Nähe, Wärme und echtes Zuhören. Emotional wünsche man sich Verbundenheit – aber ohne Drama. Gerade bei Familientreffen rät die Astrologin, bei sich zu bleiben, nicht alles persönlich zu nehmen und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Kleine innere Fragen und bewusste Pausen könnten helfen, emotional stabil zu bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.