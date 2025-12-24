Riskierten ihr Leben
Bescheidene Helden: „Liebe ist stärker als Hass“
Das Attentat am Bondi Beach in Australien hat nicht nur 15 Menschen auf tragische Weise aus dem Leben gerissen, es hat mit Ahmed al-Ahmed auch einen neuen Helden geboren. Er stellt sich mit seinem Mut in eine Reihe von Menschen, die durch ihre Zivilcourage viele Leben gerettet haben – auch in Österreich. Sie alle sprechen von Nächstenliebe und der Selbstverständlichkeit des Helfens.
Ahmed al-Ahmed lauerte hinter einem Auto. Sein Herz raste, sein Blick galt dem Attentäter, der wenige Meter von ihm entfernt auf Passanten am Bondi Beach feuerte. Als dem Täter die Munition ausgegangen war, lief Ahmed al-Ahmed auf ihn zu, entriss ihm die Waffe. Gleichzeitig wurde er vom zweiten Täter mehrmals am Arm getroffen. Die Szene, die per Video festgehalten wurde, hätte auch tragisch enden können. So wie für jenes australische Ehepaar, das wenige Minuten davor versuchte, den Attentäter zu stellen. Sie starben beide im Kugelhagel. Sie alle sind Helden.
Aufzustehen, sich dem Attentäter zu stellen, einzugreifen, wenn Hilfe nötig ist – das alles bedarf Mut und Zivilcourage. Beispiel dafür gibt es – zum Glück – genug, auch in Österreich:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.