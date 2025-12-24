Bescheidene Helden: „Liebe ist stärker als Hass“

Ahmed al-Ahmed lauerte hinter einem Auto. Sein Herz raste, sein Blick galt dem Attentäter, der wenige Meter von ihm entfernt auf Passanten am Bondi Beach feuerte. Als dem Täter die Munition ausgegangen war, lief Ahmed al-Ahmed auf ihn zu, entriss ihm die Waffe. Gleichzeitig wurde er vom zweiten Täter mehrmals am Arm getroffen. Die Szene, die per Video festgehalten wurde, hätte auch tragisch enden können. So wie für jenes australische Ehepaar, das wenige Minuten davor versuchte, den Attentäter zu stellen. Sie starben beide im Kugelhagel. Sie alle sind Helden.